Требуется HTML-верстальщик для удалённой проектной работы.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт55 заявок543 просмотра

Требуется HTML-верстальщик для удалённой проектной работы.

ТЗ высылается после собеседования.  

 Обязанности: 

HTML вёрстка макета по предоставленным psd

Требования: 

1. HTML 4+, CSS 2+ - кроссбраузерная адаптивная верстка;

2. Начальные знания Javascript, работа с JQuery;

3. Начальные знания PHP 5+;

4. Навыки работы с Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Личные качества:

  • Пунктуальность
  • Обязательность
  • Инициативность
CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
8 лет назад
new-neuron
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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