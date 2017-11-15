Верстка главной из PSD макетов

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок282 просмотра

Нужна качественная адаптивная верстка главной страницы. Исходники https://drive.google.com/drive/folders/0BznIQfFhDfZrS25TSGxkbXpyZ2s 

Бюджет 40$, сроки пятница. 

При успешном выполнении дам в работу оставшиеся страницы (в псд есть, в слоях) за 60$

Верстка должна быть валидной и строго pixel perfect.

Прикладывайте примеры работ

8 лет назад
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена качественно и раньше срока. Сотрудничеством доволен
Всё хорошо. Оплата сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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