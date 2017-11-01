Сделать мобильную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок321 просмотр

Сделать верстку,  для мобильного и планешета по двум шаблонам

Вес моб. и Планшетной версии должен составлять:  до 1 Мб

Все макеты имеют вес:

Макет моб. версии: 9,9 мбМакет планшетной. версии: 14,2 мб

Скачать макеты можно по ссылке: https://yadi.sk/d/ZmLm43943PHVLy

7 лет назад
DioxyMedia
Александр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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