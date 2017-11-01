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Создать html5 баннер 305х100
Текст баннера
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Без лого и тд, просто красиво перетекающие друг в друга надписи
Выбранный исполнитель
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