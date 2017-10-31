Требуется выполнить верстку. PSD макет готов. 1 страница основная в psd. После того как верстка будет сделана, на основе первой странице, нужно сделать вторую, несколько полей добавить.
Лендинг на 15 блоков
Нужно переделать главную страницу (лендинг) сайта (онлайн сервис по рассылке писем).
Уже есть подготовленный проект новой страницы (html файл), где расположили все блоки и текст, дизайн блоков может быть скорректирован по вашему усмотрению. На странице приблизительно 15 слайдов (блоков).
Драфтовый html файл выполнен на теме с themeforest.net (the saas), вы можете использовать эту тему или создать свою собственную тему.
Основные требования:
- Хорошие знания CSS3, HTML5, чистый код.
- Адаптивный дизайн страницы.
- Лендинг должен быть простым, но в тоже время и оригинальным :)
Тут скорее всего нужна командная работа дизайнер+верстальщик, либо творческий верстальщик.
Пример лендинга:
https://www.messagebird.com/en-gg/ (тут разбито на несколько страниц, у нас все на одной)
Пожалуйста, указывайте свою стоимость работы (приблизительно) и примеры лендингов.
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