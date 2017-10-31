Лендинг на 15 блоков

Нужно переделать главную страницу (лендинг) сайта (онлайн сервис по рассылке писем).

Уже есть подготовленный проект новой страницы (html файл), где расположили все блоки и текст, дизайн блоков может быть скорректирован по вашему усмотрению. На странице приблизительно 15 слайдов (блоков).

Драфтовый html файл выполнен на теме с themeforest.net (the saas), вы можете использовать эту тему или создать свою собственную тему.

Основные требования:

- Хорошие знания CSS3, HTML5, чистый код.

- Адаптивный дизайн страницы.

- Лендинг должен быть простым, но в тоже время и оригинальным :)

Тут скорее всего нужна командная работа дизайнер+верстальщик, либо творческий верстальщик.

Пример лендинга:

https://www.messagebird.com/en-gg/ (тут разбито на несколько страниц, у нас все на одной)

Пожалуйста, указывайте свою стоимость работы (приблизительно) и примеры лендингов.