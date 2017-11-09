Стянуть верстку с сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок319 просмотров

Необходимо стянуть верстку и сделать ее пригодной для дальнейшего использования.

Файл с ссылками на страницы - https://clck.ru/C5VwF

8 лет назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$80
5 дней
Выбрал Дениса на Аутсорс небольшой задачи. Задача была выполнена быстро. Косяки все поправлены. Будем работать дальше.
Спасибо Геннадию за возможность поработать. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка

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