Добрый день. Есть сайт card34.ru. Сделан на AVE.cms, довольно простая cms, могу объяснить, где в ней шаблон. Нужно переверстать его текущую верстку в адаптивную версию, чтобы все страницы нормально открывались на телефоне. Можно ...
Стянуть верстку с сайта
Необходимо стянуть верстку и сделать ее пригодной для дальнейшего использования.
Файл с ссылками на страницы - https://clck.ru/C5VwF
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать верстку, таким образом, чтобы при заполнении этого чек-листа клиентами строки и таблицы не сползали. И сделать его на 2 компании – Ваш отдел продаж – логотипом есть в самом документе. И 2-ой документ ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать сайт-одностраничник, страничка может быть в 3х состояниях – вход и 2 вкладки когда авторизовано. адаптив 320-600-900-1600, 2 анимации, 1 скрипт графика. Оплата по факту или СБР, договорная. Оставляйте портфолио, ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $900
Всем привет. Требуется адаптивная верстка по уже готовым макетам и ТЗ с микроанимацией. Жду разработчика.Завершен7 лет назад
- $30
Необходима верстка лэдинга: дизайн готов, предоставляю полностью готовый к работе PSD Срок - 1 день Бюджет - 1700 руб. Кроссбраузерно! Скорость загрузки не менее 75 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Остальные подробности, дизайн ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно подправить текстовку подогнать сайт под текст адаптировать или подогнать адаптацыю под смартфон планшет пкЗавершен8 лет назад
Дизайн уже готов, нужна только верстка+функционал! Сайт желательно сделать на WordPress. Суть сайта – календарь событий по криптовалютным монетам (их существует более 1000 различных, помимо биткоина – эфиры, zcash, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
ЕСТЬ сайт на WordPress http://a-b.tsybulkin.ru/, реализованный на шаблоне http://themes.slicetheme.com/lawyerpress/ НУЖНО исправить вёрстку шапки. ТЗ прилагаю. ПИСАТЬ и обращаться ТОЛЬКО СЮДА! ПРОШУ указать цену, сроки, этапы оплаты.HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать сайт (5 страничек) с использованием Bootstrap. Сайт представляет из себя электронное коммерческое предложение, которое доступно только определенным пользователям (закрытый сайт). Все детали описаны в ТЗ. Функционал Пользователи знакомятся ...Завершен7 лет назад
На сайте есть форма обратной связи, но она не работает. Нужно настроить отправку сообщения на почту админа.Завершен7 лет назад