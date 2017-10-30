Сверстать лэндинг, по готовому дизайну [PSD]

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок317 просмотров

Необходима верстка лэдинга: дизайн готов, предоставляю полностью готовый к работе PSD

Срок - 1 день

Бюджет - 1700 руб.

Кроссбраузерно!

Скорость загрузки не менее 75 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Остальные подробности, дизайн и т.д. обсудим с кандидатами.

Просьба прикреплять портфолио!

8 лет назад
vsem_lidov
Алевтина 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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