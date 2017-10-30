1. Нужно сделать иконки возле каждой рубрики, как показано в примере 1 (можно плагином) 2. Сделать в каждой рубрике такую форму, как на картинке 2, ссылка внизу. А именно, сделать форму, в которой можно ...
Сверстать лэндинг, по готовому дизайну [PSD]
Необходима верстка лэдинга: дизайн готов, предоставляю полностью готовый к работе PSD
Срок - 1 день
Бюджет - 1700 руб.
Кроссбраузерно!
Скорость загрузки не менее 75 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Остальные подробности, дизайн и т.д. обсудим с кандидатами.
Просьба прикреплять портфолио!
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