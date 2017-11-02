Доделать дизайн шаблона

1. Нужно сделать иконки возле каждой рубрики, как показано в примере 1 (можно плагином)

2. Сделать в каждой рубрике такую форму, как на картинке 2, ссылка внизу. А именно, сделать форму, в которой можно будет размещать отдельную модель роутера (которая будет ввести на статью по настройке этого роутера)

http://help-wifi.com/category/tp-link/