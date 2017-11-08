Добрый день! Нужно сделать новую мобильную версию сайта, или исправить старую до рабочего состояния.
Сделать качественную верстку одностраничного сайта
Доброго времени суток.
Необходимо сделать качественную верстку одностраничника.
Нужна только Десктопная версия
Адаптив не нужен!
Мобильная версия будет отдельно верстаться, для нее свой дизайн
Требование к верстке: Я самостоятельно буду прикручивать верстку к wordpress поэтому нужна максимальная совместимость.
Сроки - 2 дня
Цена 15$
Дизайн: http://atd.kz/doner.jpg
Исходники: http://atd.kz/doner.psd
С наилучшими пожеланиями
Виталий
Выбранный исполнитель
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