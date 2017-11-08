Сделать качественную верстку одностраничного сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок196 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо сделать качественную верстку одностраничника. 

Нужна только Десктопная версия

Адаптив не нужен!

Мобильная версия будет отдельно верстаться, для нее свой дизайн

Требование к верстке: Я самостоятельно буду прикручивать верстку к wordpress поэтому нужна максимальная совместимость.

Сроки - 2 дня

Цена 15$

Дизайн: http://atd.kz/doner.jpg

Исходники: http://atd.kz/doner.psd

С наилучшими пожеланиями

Виталий

WordPress
8 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Как всегда очень качественно и быстро. Спасибо большое
Хорошо составленное тех.задание, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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