Верстка сайта компании. - Адаптивная верстка по макетам (десктоп, телефоны, планшеты. Макеты имеются); - Кроссбраузерная верстка (Internet Explorer 10.0 и выше, Opera 10.0 и выше , Firefox3.5 и выше, Google Chrome последней версии, Safari последней версии, ...
Верстка wordpress. Вставка простых кодов в нужное место
Здравствуйте
Всего несколько мелких вопросов:
1. Перемести счетчик посещения на футере
2. Разместить рекламный блок на шапке (728х90)
3. Вставлять форму поиска на шапке если это не сильно влияет на скорость, чтобы это форма была во всех внутренних страницах.
4. Ещё один горизонтальный рекламный блок между последними записями (список записей). Также рекламный код уже готов, остается вставлять код.
Оплата по яндексу, вебмани, телефон, сбербанк, киви и д.р.
Только могу оплатить в понедельник, так как завтра выходной.
50 рублей за каждый корректно выполненный пункт, в итоге 200 рублей. Оплата – гарантирована!
Прошу заранее простить если цена низкая.
Сайт: toefl.su/
Мой скайп: olimi.umed
Пишите мне в скайп если вы согласны с моим условием.
Обязательные требованияНадо четко вставлять коды на свои места.
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