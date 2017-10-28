Верстка сайта компании. - Адаптивная верстка по макетам (десктоп, телефоны, планшеты. Макеты имеются); - Кроссбраузерная верстка (Internet Explorer 10.0 и выше, Opera 10.0 и выше , Firefox3.5 и выше, Google Chrome последней версии, Safari последней версии, ...
Разместить на сайте Speed Test (Word Press)
Нужно разместить на сайте Speed Test , чтобы пользователь мог проверить скорость загрузки интернета.
Подавайте свои предложения и цену - детали уже в личных сообщениях
Заявки фрилансеров
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