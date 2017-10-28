Разместить на сайте Speed Test (Word Press)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка206 просмотров

Нужно разместить на сайте Speed Test , чтобы пользователь мог проверить скорость загрузки интернета. 

Подавайте свои предложения и цену - детали уже в личных сообщениях

WordPress
8 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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