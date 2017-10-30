Задача: сверстать лендинг по макету и сделать адаптивным под мобильный. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1iSvKxCFvys2C8WUTrS2G0GIVb2CToO4m76d_-Q_aIns/edit?usp=sharing От вас: 1) Цена 2) Сроки 3) Волшебное слово (от ботов): написать в начале своего сообщения ...
Написать мета теги на сайт интернет-магазина
Нужно написать мета-теги на сайт интернет-магазина мебели.
Нужны только title и description
5$ за 30 пакетов тегов(title+дискрипшен)
Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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