Разработка веб приложения B2B для интернет торговли

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки254 просмотра

Здравствуйте!

Заинтересован в разработке веб приложения B2B для интернетторговли. Интернет магазин англоязычный. 

Планируется использование JavaScript (Vue, TypeScript,React или Angular, Ember).

Аналогичные проекты необходимо выполнять постоянно. 

Если этот проект будет удачным / качественно выполнен, заинтересован в исполнителе на постоянную основу.

AngularJavaScriptTypeScriptVue.js
8 лет назад
sorlov
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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