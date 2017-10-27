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Разработка веб приложения B2B для интернет торговли
Здравствуйте!
Заинтересован в разработке веб приложения B2B для интернетторговли. Интернет магазин англоязычный.
Планируется использование JavaScript (Vue, TypeScript,React или Angular, Ember).
Аналогичные проекты необходимо выполнять постоянно.
Если этот проект будет удачным / качественно выполнен, заинтересован в исполнителе на постоянную основу.
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