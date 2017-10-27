Кроссбраузерно. С адаптацией. Срок -- неделя. js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке. Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами. Джепеги -- https://yadi.sk/d/EVaEDx0b3P9fyU Выбранному исполнителю предоставлю psd. Указывайте ...
Верстка 8 страниц
Требования: адаптив, кроссбраузерность(последние IE, Chrome, Opera, Firefox, Safari), использовать bootstrap3
Кандидаты без указания сроков и стоимости рассматриваться не будут.
Макеты: https://yadi.sk/d/lPp3w5bY3P9gqu
Заявки фрилансеров
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