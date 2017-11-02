Адаптировать верстку.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки448 просмотров

Есть сайт http://vezem51.ru   нужно адаптировать его под телефон и планшет (768 px, 480 px, 320 px)

8 лет назад
Utenov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Мне понравилось работать с Николаем, с задачей справился отлично. Теперь по вопросам верстки только к Николаю.
Дмитрий - отличный заказчик, чёткая постановка задач, понимание технологических процессов, оплата поступила сверх быстро. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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