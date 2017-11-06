Верстка сайта по макетам

Необходимо сверстать шаблон для сайта строительной тематики. В заявке укажите стоимость с натяжкой (на любую CMS), и без натяжки (просто HTML). Всего нужно сверстать 6 страниц.

На главной странице - интерактивный макет здания. При наведении мыши на элементы на макете они должны подсвечиваться и около них должна показываться всплывающая подсказка с названием элемента. При щелчке по ним должен осуществляться переход на другую страницу. Список элементов:

1. Световентиляционный конек

2. Световентиляционные шторы

3. Пластиковые окна

Подробности после подачи заявки. Страницы должны быть адаптивными. Есть psd макеты для ПК, и смартфонов. Скриншоты для оценки здесь.