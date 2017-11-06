Необходимо сверстать сайт на wordpress по заданным исходникам Внутреннюю ,главную страницу ,обратную связь и рубрики Требования: Соответствие стандартам HTML;Адекватность отображения в браузере;Соответствие требованиям поисковых систем;Адаптивность под различные экраны пользователя.Цена сроки ?
Верстка сайта по макетам
Необходимо сверстать шаблон для сайта строительной тематики. В заявке укажите стоимость с натяжкой (на любую CMS), и без натяжки (просто HTML). Всего нужно сверстать 6 страниц.
На главной странице - интерактивный макет здания. При наведении мыши на элементы на макете они должны подсвечиваться и около них должна показываться всплывающая подсказка с названием элемента. При щелчке по ним должен осуществляться переход на другую страницу. Список элементов:
1. Световентиляционный конек
2. Световентиляционные шторы
3. Пластиковые окна
Подробности после подачи заявки. Страницы должны быть адаптивными. Есть psd макеты для ПК, и смартфонов. Скриншоты для оценки здесь.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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