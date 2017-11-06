Верстка сайта по макетам

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок344 просмотра

Необходимо сверстать шаблон для сайта строительной тематики. В заявке укажите стоимость с натяжкой (на любую CMS), и без натяжки (просто HTML). Всего нужно сверстать 6 страниц.

На главной странице - интерактивный макет здания. При наведении мыши на элементы на макете они должны подсвечиваться и около них должна показываться всплывающая подсказка с названием элемента. При щелчке по ним должен осуществляться переход на другую страницу. Список элементов:

1. Световентиляционный конек 

2. Световентиляционные шторы 

3. Пластиковые окна

Подробности после подачи заявки. Страницы должны быть адаптивными. Есть psd макеты для ПК, и смартфонов. Скриншоты для оценки здесь.

HTML
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
8 лет назад
$78
3 дня
Максим быстро и качественно сверстал макет, а также помог с настройкой сайта, давал советы по изменению информации на нем, и вносил дополнительные правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, вместо небольшой предоплаты сделал полную оплату вперед, чем приятно удивил меня. Рад нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
8 лет назад

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