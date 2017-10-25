Разработка интернет магазина с помощью компонента MiniShop2. 14 страниц верстки + адаптивность (макеты для адаптивности тоже имеются) Добавил три основные страницы чтобы оценили сложность https://yadi.sk/d/Epm1mBLO3P6W3t
Друпал. Верстка и интеграция моб версии
Здравствуйте!
Для сайта ecocleanastana_kz на друпал нужна верстка и интеграция моб версии согласно прототипу app.moqups.com/jnetworkco... , дизайн будет предоставлен в формате psd.
Необходимы сроки и сумма!
Обращаться только через weblancer заранее спасибо!
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