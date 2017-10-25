Разработка интернет магазина с помощью компонента MiniShop2. 14 страниц верстки + адаптивность (макеты для адаптивности тоже имеются) Добавил три основные страницы чтобы оценили сложность https://yadi.sk/d/Epm1mBLO3P6W3t
Верстка админ-панели сайта
Нужно быстро интегрировать удобную админ-панель сайта, адаптивную, максимально лёгкую на HTML5, CSS, FlexBox (желательно).
Чтоб оставалась работоспособной без JavaScript, а при его наличии добавлялся нужный набор интерактивности (калькулятор, ховер, валидация формы на стороне клиента (дублирует валидация сервера).
Около 10 страниц, информационные и с формами небольшими .
Срочно!
Писать только тем, кто может сделать это сегодня и у кого есть наработки админ-панелей современных.
Указывайте jabber, либо telegram для связи.
Заявки фрилансеров
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