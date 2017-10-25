Верстка админ-панели сайта

Нужно быстро интегрировать удобную админ-панель сайта, адаптивную, максимально лёгкую на HTML5, CSS, FlexBox (желательно).

Чтоб оставалась работоспособной без JavaScript, а при его наличии добавлялся нужный набор интерактивности (калькулятор, ховер, валидация формы на стороне клиента (дублирует валидация сервера).

Около 10 страниц, информационные и с формами небольшими .

Срочно!

Писать только тем, кто может сделать это сегодня и у кого есть наработки админ-панелей современных.

Указывайте jabber, либо telegram для связи.