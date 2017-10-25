Верстка проекта (frontend, HTML5, CSS3, JS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок203 просмотра

 Для вёрстка проекта требуется опытный верстальщик, требования:

  • умение кроссбраузерной вёрстки (IE10+, FF, Chrome, Opera, Safari);
  • умение адаптивной вёрстки (нужно будет делать адаптивную вёрстку по макетам);
  • знания HTML5, CSS3, чистый код;
  • знание принципов БЭМ-вёрстки (вёрстка должна быть с использованием методологии БЭМ);
  • не менее 10 реализованных проектов;
  • умение работать со Sketch – все макеты в sketch-файлах.
Примеры работ обязательны. 
HTMLJavaScriptSketch
8 лет назад
DarkFighter
Александр 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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