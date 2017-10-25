Верстка простого лендинга "Ворота"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт43 заявки444 просмотра

Верстка простого лендинга. Бутстрап (не обязательно), адаптив/резина. Макет в приложении.

Срок 2 дня. Ориентир цена 3000р.

В заявке прошу указать ваши работы подобного уровня.

Вопросы, более подробное ТЗ в личку, спасибо.

Bootstrap
8 лет назад
Color-booms
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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