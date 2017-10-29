Добавить кнопку раскрытия списка на сайт

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Завершен4 заявки252 просмотра

Всем привет.

На сайт insignia-studio.ru внести небольшие изменения:

- раздел портфолио: сейчас здесь все скопом показываются работы. Нужно чтоб было например, 6 работ (а не 100500, как сейчас), после этих 6 работ (по 3 в 2 столбика) - была кнопочка "Больше работ" - и тогда уже раскрывается список и к первым 6 добавляется еще 6 следующих, потом еще кнопочка с возможность. раскрыть еще 6 и т.д.

- сортировка по видам "логотип, веб и т.д." - должна работать

8 лет назад
sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Khabarovskii
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель. И этим все сказано. Очень клиентоориентированный, Алексей сделал даже больше, чем требовалось - дал советы, поправил код. На любой вопрос старался помочь, ответить. А не так как многие сейчас "это не входило в изначальный перечень задач и соответственно - стоимость". В общем, сотрудничеством довольная на 200% из 100%) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству! Постановка задачи, коммуникация - всё на высоте)

Заявки фрилансеров

Khabarovskii
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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