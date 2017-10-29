Добавить кнопку раскрытия списка на сайт

Всем привет.

На сайт insignia-studio.ru внести небольшие изменения:

- раздел портфолио: сейчас здесь все скопом показываются работы. Нужно чтоб было например, 6 работ (а не 100500, как сейчас), после этих 6 работ (по 3 в 2 столбика) - была кнопочка "Больше работ" - и тогда уже раскрывается список и к первым 6 добавляется еще 6 следующих, потом еще кнопочка с возможность. раскрыть еще 6 и т.д.

- сортировка по видам "логотип, веб и т.д." - должна работать