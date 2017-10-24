Поправить верстку. Адаптив Мобайл

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Завершен3 заявки166 просмотров

Нужно поправить баг верстки. Сейчас когда открываешь на мобильном устройстве вертикально и переворачиваешь экран горизонтально, картинка не меняется на соответств -  (есть 1 гиф для горизонтального положения и 1 гиф для вертикального)

http://b-b-banners.com/beer3/fullscreen/2/

Т е нужно чтобы при горизональном положении показывалась вторая картинка гиф

8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
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sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад