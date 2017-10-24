Поправить верстку. Адаптив Мобайл

Нужно поправить баг верстки. Сейчас когда открываешь на мобильном устройстве вертикально и переворачиваешь экран горизонтально, картинка не меняется на соответств - (есть 1 гиф для горизонтального положения и 1 гиф для вертикального)

http://b-b-banners.com/beer3/fullscreen/2/

Т е нужно чтобы при горизональном положении показывалась вторая картинка гиф