Верстка блока на текущий лп

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок293 просмотра

есть сайт лендинг, в дизайне добавили 1 новый блок, вот его нужно сверстать и вставить на текущий сайт.

И все.

Сам сайт на modx (вам нужна тольк верстка)

MODX
8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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