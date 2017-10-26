Всем доброго времени суток, есть проект, который нужно немного доверстать а потом насадить все это дело на wordpress с использованием плагина woocomerce, сроки очень сжатые, всем спасибо!
Прикрутка гугл аналитики на сайт
Требуется прикрутить гугл аналитику к сайту и настроить цели
Выбранный исполнитель
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