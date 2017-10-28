Добрый день, необходимо сверстать html письмо для рассылки.
Верстальщик
Здравствуйте, требуется опытный верстальщик, который сверстает 6-7 страниц дизайна, учитывая главную страницу сайта. Вёрстка на bootstrap 3.
Верстка должна быть адаптивной.
Оплата по факту выполненной работы.
По срокам 2 дня. НЕ БОЛЬШЕ!
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