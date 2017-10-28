Верстальщик

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок279 просмотров

Здравствуйте, требуется опытный верстальщик, который сверстает 6-7 страниц дизайна, учитывая главную страницу сайта.  Вёрстка на bootstrap 3.

Верстка должна быть адаптивной.  

Оплата по факту выполненной работы. 

По срокам  2 дня. НЕ БОЛЬШЕ!

Bootstrap
8 лет назад
helpershot
Марк 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

v_sergheiev
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$180
4 дня
Все прошло хорошо, постоянно на связи, а важное, что в сроки! Спасибо.
Без лишних слов - всё на уровне. Оплата наперёд, такое редко бывает в наше время.

Заявки фрилансеров

v_sergheiev
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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