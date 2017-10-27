Адаптивная верстка главной страницы для Bootstrap из psd макета

Вот сайт http://saimonhm.bget.ru 1. Рядом с логотипом написать: Стадион "Трудовые резервы" г. Казань. Учесть адаптивность. Можно в мобильниках скрыть это. 2. В шапке так же до меню поставить телефон: (843) 236-31-63. Телефон ...