Адаптивная верстка главной страницы для Bootstrap из psd макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок367 просмотров
  • Bootstrap 3, 12 колонок.
  • есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;
  • оплата на карту Приват;
  • без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;
  • претенденту скину все нужные файлы и полную инструкцию.
Bootstrap
8 лет назад
yarega
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$75
1 день
Макет не тривиальный, но Максим отлично выполнил работу!
Чёткое техническое задание, своевременная оплата, интересный проект. Работать с Виталием легко и просто )

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад