Структура блочная, одни и те же блоки часто повторяются на разных страницах. Есть готовая веб версия на wordpress, нужна мобильная версия. Макеты и ТЗ после выбора исполнителя. Срок 3-5 дней. Прикрепила пример макета главной страницы
Адаптивная верстка главной страницы для Bootstrap из psd макета
- Bootstrap 3, 12 колонок.
- есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;
- оплата на карту Приват;
- без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;
- претенденту скину все нужные файлы и полную инструкцию.
Выбранный исполнитель
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