Верстка по макетам и натяжка на yii2

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Закрыт8 заявок261 просмотр

Нужно отверстать по макету (редизайн) c натяжкой на магазин на yii2.

макеты: https://cloud.mail.ru/stock/wPz1kfX6tw49TimvuC4fLzYh

Указывайте стоимость и примерные сроки.

Yii
8 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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