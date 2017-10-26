Правки в шаблоне Joomla 3.1

Вот сайт http://saimonhm.bget.ru

1. Рядом с логотипом написать: Стадион "Трудовые резервы" г. Казань. Учесть адаптивность. Можно в мобильниках скрыть это.

2. В шапке так же до меню поставить телефон: (843) 236-31-63. Телефон всегда должен быть в шапке

3. Откуда-то появляется пустота https://yadi.sk/i/dMDMweLb3NuuR8 и ниже есть. Это не во всех разрешениях. Что-то с шириной.

4. Когда сохраняешь материалы на русском - белое окно выходит, меню тоже на русском не сохраняет. Если переключить на английский - все нормально. Нужно устранить баг

5. В подвал слева поставить как в шапке логотип и название компании , справа сделать копию такого же модуля. Что бы текст читался. В итоге так будет https://yadi.sk/i/GaPYPpkx3NyzGe Что бы в мобильнике все нормально смотрелось

посоплата

срок - 2 дня