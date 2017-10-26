Поставить счетчик на сайт radiocomponent.com.ua и убрать счетчик яндекс.
Правки в шаблоне Joomla 3.1
Вот сайт http://saimonhm.bget.ru
1. Рядом с логотипом написать: Стадион "Трудовые резервы" г. Казань. Учесть адаптивность. Можно в мобильниках скрыть это.
2. В шапке так же до меню поставить телефон: (843) 236-31-63. Телефон всегда должен быть в шапке
3. Откуда-то появляется пустота https://yadi.sk/i/dMDMweLb3NuuR8 и ниже есть. Это не во всех разрешениях. Что-то с шириной.
4. Когда сохраняешь материалы на русском - белое окно выходит, меню тоже на русском не сохраняет. Если переключить на английский - все нормально. Нужно устранить баг
5. В подвал слева поставить как в шапке логотип и название компании , справа сделать копию такого же модуля. Что бы текст читался. В итоге так будет https://yadi.sk/i/GaPYPpkx3NyzGe Что бы в мобильнике все нормально смотрелось
посоплата
срок - 2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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