Установить Google Analytics на сайт.

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Завершен8 заявок177 просмотров

Поставить счетчик на сайт radiocomponent.com.ua и убрать счетчик яндекс.

8 лет назад
farex23
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за помощь, выполнено оперативно.
Ясно поставленные цели,оплата в срок, отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад