Сделать мелкую работу

Сейчас это вот так Нужно оставить все как есть просто задизайнить без тяжеого, чтобы можно было править в HTML (без движков). Чтобы было минимум потраченных "калорий". Оплата - только ЯД ...
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Поправить на сайте верстку http://pens.3d-technika.ru/
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