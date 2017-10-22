Верстка сайта строительной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок304 просмотра

Задача: Сверстать html-страницы по макету (выгружен в Zeplin)

Требования к исполнителю:

  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка (IE 11+);
  • В соответствии со стандартами HTML5 (LocalStorage, Canvas) и CSS3 (Flexbox, Keyframes);
  • Использовать jQuery (простая анимация, настройка форм (валидация, AJAX-отправка));
  • Использовать сборщик проектров gulp.js
  • Препроцессоры и шаблонизаторы (pug.js + SCSS)
  • Семантическая разметка по БЭМ
  • (необязательно, но было бы круто) Уметь пользовать GIT
В заявке указывайте:
  • Цена за главную (граница "от")
  • Цена за каждую внутреннюю (граница "от")
  • Почасовой рейт (если понадобятся доработки дополнительно)
  • Контактные данные (скайп, телеграм)
По возможности прикрепляйте работы из портфолио.

Макет скину кандидату в личку.

Если сработаемся, в перспективе можем обсудить постоянное сотрудничество.

AJAXGitHTMLjQuerySCSS
8 лет назад
phicha
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов

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