Сверстать проект (адаптив)

Заказывал адаптивную верстку у Сергея для одного из проектов. Выполненной работой очень доволен. Соблюдение сроков и качество выполненной работы выше всяких похвал. Так же хочу отметить что Сергей как исполнитель очень вежливый и терпеливый человек, все замечания воспринимает адекватно. Рекомендую как надежного и профессионального исполнителя!