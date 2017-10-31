Сверстать проект (адаптив)

$156
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка321 просмотр

Разработать адаптивную верстку для будущего сайта. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1MWn0ifzwSaSjNFZXJmcWRqb0E?usp=sharing

8 лет назад
Vixen84
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

svr102
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$150
7 дней
Заказывал адаптивную верстку у Сергея для одного из проектов. Выполненной работой очень доволен. Соблюдение сроков и качество выполненной работы выше всяких похвал. Так же хочу отметить что Сергей как исполнитель очень вежливый и терпеливый человек, все замечания воспринимает адекватно. Рекомендую как надежного и профессионального исполнителя!
Приятно было сотрудничать с Максимом. Все время был на связи. Четкие требования, приятное общение, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svr102
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад