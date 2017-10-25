Необходима сделать сайт валидатным под мобильные телефоны

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка232 просмотра

Сайт www.automalin.by нужно сделать его хорошо отображаемым на мобильных устройствах

8 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Второй раз обращаюсь к Орхану, его верста просто поражает. Если хотите чтоб все было быстро. Ровно и аккуратно. Советую этого подрядчика. Я нашел человека который всегда закроет эти вопросы. большое спасибо
Внимание! Адекватный заказчик, четкое ТЗ и достойная оплата. Думаю мне повезло что первым заказчиком на фриланс бирже оказался именно Владимир, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад