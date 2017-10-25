есть сайт лендинг, в дизайне добавили 1 новый блок, вот его нужно сверстать и вставить на текущий сайт. И все. Сам сайт на modx (вам нужна тольк верстка)
Необходима сделать сайт валидатным под мобильные телефоны
Сайт www.automalin.by нужно сделать его хорошо отображаемым на мобильных устройствах
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