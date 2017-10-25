Дизайн + вёрстка лендинга в 1 экран

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок266 просмотров

Добрый день.

Прототип во вложении.

Нужен лендинг в один экран + 1 поп-ап (при вводе номера телефона и клике на "Получить консультацию")

Резиновая, валидная, кроссбраузерная вёрстка.

Минимальные хавер эффекты на кнопке, ссылкам и иконке.

Белый фон.

Призыв к действию и CTA сделать с другой фоновой подложкой.

Целевая аудитория - женщины 45-60 лет.

В имейл передавать номер телефона и utm метку.

Нужно сделать и утвердить до завтра до 25/10/17.

8 лет назад
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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