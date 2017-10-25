Тут страница antanta-l точка ru/kitai/ Еще нужно изменить в соответствии с шаблоном в приложении. (не нужно делать сайт! не нужно интегрировать в cms! Я даю сверстанный шаблон, вы ...
Дизайн + вёрстка лендинга в 1 экран
Добрый день.
Прототип во вложении.
Нужен лендинг в один экран + 1 поп-ап (при вводе номера телефона и клике на "Получить консультацию")
Резиновая, валидная, кроссбраузерная вёрстка.
Минимальные хавер эффекты на кнопке, ссылкам и иконке.
Белый фон.
Призыв к действию и CTA сделать с другой фоновой подложкой.
Целевая аудитория - женщины 45-60 лет.
В имейл передавать номер телефона и utm метку.
Нужно сделать и утвердить до завтра до 25/10/17.
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