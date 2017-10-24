Очень похожие сайты. Много!

Требуется Joomla верстальщик для того,

чтобы из одного сайта на Joomla, который мы предоставим, сделать другой почти такой же:

- поменять логотип

- поменять тексты в модулях и шаблоне

- поменять цвета

- поменять картинки

- поменять названия пунктов меню

- создать несколько материалов и скопировать-вставить несколько страниц контента

- добавить/убрать пару полей формы обратной связи

- заменить картинки.

- самое сложное=несколько блоков в верстке, возможно поменять местами (в основном, позиции модулей и вероятно их стили) и может быть где-то поменять размеры div и изображений.

и тому подобные несложные работы.

то есть: в основном, без кардинальных изменений верстки и по техзаданию, расписанному практически по пунктам.

интересует стоимость 1 дня работы и опыт сборки сайтов на Joomla.