Доработка файла e-pub

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок110 просмотров

Нужен человек, который умеет хорошо выводить е-pub файлы.

Есть исходник в indd, есть e-pub с ошибками.

Ссылку скину фрилансерам с портфолио.

Нужно пофиксить ошибки:

- 1) оглавление (страницы в некоторых позициях слипаются с названием глав; не для всех подглав есть гиперлинки – например, приложения)

- 2) список аббревиатур (некоторые аббревиатуры заползают на предыдущую строку)

- 3) врезки иногда не в виде врезок, а как обычный текст представлены

- 4) таблицы и рисунки не адаптированы к различным устройствам (даже если увеличивать масштаб, видно очень плохо).

- 5) Приложения 2 (хронология евразийской интеграции) при чтении на iphone очень плохо просматривается, и буквы разъезжаются.

- 6) не везде соблюден межстрочный интервал между заголовками и основным текстом, между примечаниями к рисункам, основным текстом и заголовками.

- 7) Также размер шрифта иногда «скачет»: получается, что размер шрифта основного текста меньше или равен размеру шрифта примечаний к рисункам.

- 8) нужна навигация (через закладки или иным способом). Таким образом будет удобнее обращаться с гиперссылками (например, перешли в раздел 4.1. по гиперлинку из введения, а потом по навигации вернулись снова во введение).

8 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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