Необходимо сверстать сайт на wordpress по заданным исходникам Внутреннюю ,главную страницу ,обратную связь и рубрики Требования: Соответствие стандартам HTML;Адекватность отображения в браузере;Соответствие требованиям поисковых систем;Адаптивность под различные экраны пользователя.Цена сроки ?
Доработка файла e-pub
Нужен человек, который умеет хорошо выводить е-pub файлы.
Есть исходник в indd, есть e-pub с ошибками.
Ссылку скину фрилансерам с портфолио.
Нужно пофиксить ошибки:
- 1) оглавление (страницы в некоторых позициях слипаются с названием глав; не для всех подглав есть гиперлинки – например, приложения)
- 2) список аббревиатур (некоторые аббревиатуры заползают на предыдущую строку)
- 3) врезки иногда не в виде врезок, а как обычный текст представлены
- 4) таблицы и рисунки не адаптированы к различным устройствам (даже если увеличивать масштаб, видно очень плохо).
- 5) Приложения 2 (хронология евразийской интеграции) при чтении на iphone очень плохо просматривается, и буквы разъезжаются.
- 6) не везде соблюден межстрочный интервал между заголовками и основным текстом, между примечаниями к рисункам, основным текстом и заголовками.
- 7) Также размер шрифта иногда «скачет»: получается, что размер шрифта основного текста меньше или равен размеру шрифта примечаний к рисункам.
- 8) нужна навигация (через закладки или иным способом). Таким образом будет удобнее обращаться с гиперссылками (например, перешли в раздел 4.1. по гиперлинку из введения, а потом по навигации вернулись снова во введение).
Заявки фрилансеров
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