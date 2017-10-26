1.Нужно доработать проект на Angular 1.6 (https://github.com/travelpayouts/flights-api-project) 2.Сборка через webpack, стили в SCSS 3.Привести внешний вид к дизайну (дизайн приложен) 4.Добавить несколько фильтров в поисковую выдачу (фильтруется готовая выдача, без запросов к ...
Верстка сайта (лендинга)
Нужно сверстать лендинг.
Сроки – два дня.
Стоимость – 1500р
Обязательно кросбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/spe...
Прикладывайте пжл примеры своих работ
Подробности обсужу с канидатами
Заявки фрилансеров
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