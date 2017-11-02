Angular 1.6 доработка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок249 просмотров

1.Нужно доработать проект на Angular 1.6 (https://github.com/travelpayouts/flights-api-project)

2.Сборка через webpack, стили в SCSS

3.Привести внешний вид к дизайну (дизайн приложен)

4.Добавить несколько фильтров в поисковую выдачу (фильтруется готовая выдача, без запросов к серверу)

5. Предусмотреть возможность управлять фильтрами из URL

Движка для теста поднята на http://wobeauty.ru, она же работает на  https://search.aviasales.ru/

AngularSCSS
7 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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