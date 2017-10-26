Интересный заказ для крутого фронт энд разработчика / верстка

Приветствую! Наш сайт http://foxunion.ru/ надо модернизировать.

Мы сами уже начали работу, но завалены коммерческими проектами и уже 2 месяца не можем доделать.

Если есть профи верстки и внедрения весртки на самое простое PHP пишите.

Важно! Условия:

1) Оплата производится за каждый выполненный и принятый раздел сайта. То есть разработал главную страницу, нет у меня претензий к главной странице - получил оплату. Оплата производится в течении 6 часов после принятия работы.

2) Выходить на связь каждый день.Если какой-либо форс-мажор, тогда придупредили заранее. Если форсмажоров более 2 шт. тогда я перестаю работать с Вами. Если за 24 часа ничего не написали, тогда я перестаю работать с Вами.

3) Работа производится на моем хостинге. Доступы я дам.

Внимание! Если Вы привыкли некачественно делать и сдавать работу Заказчику не тестировав, если Вы верстаете некачесвенно, тогда Ваша кандидатура не подходит. Если у Вас мало опыта - не тратьте время.

У меня 20+ отзывов на этом сайте и на другом тоже более 20 отзывов. Оплата всегда своевременная.

Заявку оформлять:

1) Перечень трех проектов со стоимостью

2) Ставим "+" если читали условия.

Если задача будет выполнена успешна, тогда (если есть интерес) предложим другие проекты для работы.

Задачи отправлю достойным. Достойных определю по заявке.