Интересный заказ для крутого фронт энд разработчика / верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок292 просмотра

Приветствую! Наш сайт http://foxunion.ru/ надо модернизировать. 

Мы сами уже начали работу, но завалены коммерческими проектами и уже 2 месяца не можем доделать. 

Если есть профи верстки и внедрения весртки на самое простое PHP пишите. 

Важно! Условия:

1) Оплата производится за каждый выполненный и принятый раздел сайта. То есть разработал главную страницу, нет у меня претензий к главной странице - получил оплату. Оплата производится в течении 6 часов после принятия работы.

2) Выходить на связь каждый день.Если какой-либо форс-мажор, тогда придупредили заранее. Если форсмажоров более 2 шт. тогда я перестаю работать с Вами. Если за 24 часа ничего не написали, тогда я перестаю работать с Вами.

3) Работа производится на моем хостинге. Доступы я дам.

Внимание! Если Вы привыкли некачественно делать и сдавать работу Заказчику не тестировав, если Вы верстаете некачесвенно, тогда Ваша кандидатура не подходит. Если у Вас мало опыта - не тратьте время.

У меня 20+ отзывов на этом сайте и на другом тоже более 20 отзывов. Оплата всегда своевременная. 

Заявку оформлять:

1) Перечень трех проектов со стоимостью

2) Ставим "+" если читали условия. 

Если задача будет выполнена успешна, тогда (если есть интерес) предложим другие проекты для работы.

Задачи отправлю достойным. Достойных определю по заявке.

PHP
8 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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