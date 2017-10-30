Сверстать простой макет

Изначально возник вопрос о качестве работы исполнителя (по срокам было не много рискованно), но Василь оправдал все наши ожидания, сверстал быстро и к тому же качественно (что большая редкость). Очень приятный в общении человек, всегда идет на уступки и предлагает свои идеи по реализации и улучшению проекта. В общем сотрудничеством доволен на 100%. Только лучшие рекомендации!