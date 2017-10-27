Верстальщик/Frontend developer

Ищем верстальщика с навыками работы с react для постоянной удаленной работы.

Оклад зависит от ваших навыков и указан с учетом знания react.

Требования:

1. Адаптивная верстка макетов без использования jquery, но с использованием sass, bootstrap, react.

2. Разумное выставление сроков и умение их придерживаться.

3. Понимание, что это работа full-time, присутствие на связи в рабочее время.