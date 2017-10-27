Сверстать сайт на insales по готовому шаблону

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки150 просмотров

Добрый день!

Нужно сверстать и натянуть дизайн сайтапод платформу insales

http://myshop-dx756.myinsales.ru/  - это скелет

логотип есть

шаблон будет таким:

https://drive.google.com/drive/folders/0B0piltZ73jnyblBrUFZjeGNmUXM

8 лет назад
dimanello
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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