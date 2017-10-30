Верстка 2-3 страниц с добавлением в Wordpress

К сайту на WP нужно добавить 3 страницы. Страницы простые с минимумом контента.

Нужно сверстать их так чтобы они использовали существующие стили сайта.

Только в том случае, если существующих стилей не хватает, нужно использовать новые.

Страницы статические. Интегрировать с админкой их не требуется. Просто сверстать в текущих стилях.

Пишите пожалуйста ориентировочную стоимость и срок + скайп для связи чатом.