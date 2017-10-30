Требуется сверстать макет. Пишите сумму и сроки разработки, подходящему кандидату по сумме и срокам отпишемся и дадим полную информацию. Если качество работы и стоимость нас устроит то будем работать на постоянной основе. ...
Верстка 2-3 страниц с добавлением в Wordpress
К сайту на WP нужно добавить 3 страницы. Страницы простые с минимумом контента.
Нужно сверстать их так чтобы они использовали существующие стили сайта.
Только в том случае, если существующих стилей не хватает, нужно использовать новые.
Страницы статические. Интегрировать с админкой их не требуется. Просто сверстать в текущих стилях.
Пишите пожалуйста ориентировочную стоимость и срок + скайп для связи чатом.
Выбранный исполнитель
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