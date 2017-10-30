Верстка 2-3 страниц с добавлением в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок162 просмотра

К сайту на WP нужно добавить 3 страницы. Страницы простые с минимумом контента.

Нужно сверстать их так чтобы они использовали существующие стили сайта. 

Только в том случае, если существующих стилей не хватает, нужно использовать новые.

Страницы статические. Интегрировать с админкой их не требуется. Просто сверстать в текущих стилях.

Пишите пожалуйста ориентировочную стоимость и срок + скайп для связи чатом.

WordPress
8 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$30
2 дня
Андрей выполнил задачу в срок. Верстка встала строго по макету. Рекомендую.
Все хорошо, сотрудничеством доволен, рекомендую

Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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