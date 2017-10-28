Доверстать список товаров и детальную страницу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка178 просмотров

Сайт на битриксе. http://vadim.mcdir.ru/products/

В списке товаров кнопка "КП" просто кнопку сверстать функционал к нему не требуется, а также на детальной странице 3 кнопки просто сверстать.

Выбор цветов товара нужно вывести вместо иконки, которые загружены в свойство торгового предложение справочника поменять на PREVIEW_PICTURE, в итоге чтобы при выбора цвета отображался сам товар (зеленый, красный черный и тд).

Список товаров: http://vadim.mcdir.ru/products/

Карточка товара: http://vadim.mcdir.ru/products/sumki-portfeli-ryukzaki/ryukzaki/ryukzak-canvas.html

8 лет назад
vadim-bitrix
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
1 день
Справился с поставленной задачей, выполнил в срок. Специалист в своем деле, коммуникабельный всем рекомендую. Спасибо за работу Сергею!
Спасибо Вадиму за интересный проект, всегда был на связи, оперативно решал вопросы, оплата сразу по завершению.

Заявки фрилансеров

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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