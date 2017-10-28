Доверстать список товаров и детальную страницу

Сайт на битриксе. http://vadim.mcdir.ru/products/

В списке товаров кнопка "КП" просто кнопку сверстать функционал к нему не требуется, а также на детальной странице 3 кнопки просто сверстать.

Выбор цветов товара нужно вывести вместо иконки, которые загружены в свойство торгового предложение справочника поменять на PREVIEW_PICTURE, в итоге чтобы при выбора цвета отображался сам товар (зеленый, красный черный и тд).

Список товаров: http://vadim.mcdir.ru/products/

Карточка товара: http://vadim.mcdir.ru/products/sumki-portfeli-ryukzaki/ryukzaki/ryukzak-canvas.html