Лендинг: http://spassto.by/ Техническое задание на оптимизацию и три меленьких пункта на верстку: https://goo.gl/v92LoY
Верстка Лендинга + мобайл
Задача: сверстать лендинг по макету и сделать адаптивным под мобильный.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1iSvKxCFvys2C8WUTrS2G0GIVb2CToO4m76d_-Q_aIns/edit?usp=sharing
От вас:
1) Цена
2) Сроки
3) Волшебное слово (от ботов): написать в начале своего сообщения "Сегодня суббота"
Заявки фрилансеров
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