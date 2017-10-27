Верстка Лендинга + мобайл

$18
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт31 заявка411 просмотров

Задача: сверстать лендинг по макету и сделать адаптивным под мобильный.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1iSvKxCFvys2C8WUTrS2G0GIVb2CToO4m76d_-Q_aIns/edit?usp=sharing

От вас:

1) Цена

2) Сроки

3) Волшебное слово (от ботов): написать в начале своего сообщения "Сегодня суббота"

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров