Сайт с мп3 файлами и плейерами для них с возможностью добавления мп3

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки199 просмотров

Доброго дня. Хостинг есть. Мне нужен готовый файл в котором я буду редактировать (добавлять ссылки и плейер для трека) и все.  CMS нужна для этого или нет я не знаю. Также , главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства. Срок 5 дней

8 лет назад
Oksa_Vj
Оксана 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

on_python
Андрей 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
Андрей настоящий гуру своего дела. На то, что я потратила 2 недели, он потратил полчаса. Изрыв все форумы, ища помощи у ярых верстальщиков, ничего так и не добилась, кроме испорченных нервов. Для сказок мне подсовывали кучу плейеров, громоздких, растягивающихся на всю страницу, уродливых и кривых) Благодарю и желаю продвинуться в топ фрилансеров. Продолжаю сотрудничество!
Рекомендую данного заказчика. Ясно поставленная задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

on_python
Андрей 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
8 лет назад

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