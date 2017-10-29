Сайт с мп3 файлами и плейерами для них с возможностью добавления мп3

Андрей настоящий гуру своего дела. На то, что я потратила 2 недели, он потратил полчаса. Изрыв все форумы, ища помощи у ярых верстальщиков, ничего так и не добилась, кроме испорченных нервов. Для сказок мне подсовывали кучу плейеров, громоздких, растягивающихся на всю страницу, уродливых и кривых) Благодарю и желаю продвинуться в топ фрилансеров. Продолжаю сотрудничество!