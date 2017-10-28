Bootstrap верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок284 просмотра

Всем привет,

Нужно навести порядок в коде сайта.

Есть 3 лендинга на бутстрапе.

http://zhivot.kiev.ua/landing_page.html

http://zhivot.kiev.ua/happy_new_year_2018.html

http://zhivot.kiev.ua/canape.html

Основные вопросы:

1. Сайт выглядит "как надо" при масштабе браузера в 80%, нужно сделать этот масштаб по умолчанию (или переверстать под 100).

2. Уменьшить размер сайта, увеличить скорость загрузки страниц, почистить код от лишнего хлама.

3. Довести до ума корректное отображение при разных размерах экрана (lg md sm xs) - сейчас 100% корректно только в lg и при 80% масштаба) 

4. В Эксплорере сайт вообще поехал, нужно поправить.

5. Это все срочно)

Предложите цену и сроки, спасибо.

П.С. Пожалуй надо добавить что верстальщик нам нужен на постоянной основе, для периодической верстки новых лендингов на основном шаблоне.

BootstrapHTML
8 лет назад
zhivot_catering
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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