По готовому шаблону создать 12 рассылок с разным содержимым

Дано: стандартный макет рассылки: http://skrinshoter.ru/s/291017/WzzUFS91?a + http://skrinshoter.ru/s/291017/pCMZPntq

Необходимо создать 12 рассылок на разные темы с разным наполнением и запланировать их отправку через сервис рассылок Печкин:

1. меняем основной баннер в верхней части письма в соответствии с темой рассылки (есть готовые шаблоны, созданные в фотошопе). Темы вышлю.

2. поменять подборку товаров в рассылке с правильным указанием цен и скидок и ссылкой на карточку товара - 12 товаров

3. поменять нижние баннеры (2 шт)

Нужны навыки вёрстки в html, знание фотошопа и чувство вкуса для создания красивых баннеров.

Первую готовую рассылку хотелось бы получить сегодня (29_10_2017) на тему Halloween и скидками 30% на чёрные товары (список товаров вышлю).

Так же, нужно создать баннеры на ту же тему для сайта (размеры баннеров вышлю) - они могут быть точно такие же как в рассылке по наполнению, но других размеров. Баннеры нужно добавить на сайт через админку.