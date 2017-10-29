Уважаемые разработчики, Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству талантливых верстальщиков. В качестве первого проекта предлагается следующая работа: 19 шаблонов страниц и элементов дизайна (домашняя, варианты списков, варианты публикаций, выпадающее меню, поиск, типографика)Адаптивная верстка ...
Сделать мобильную версию сайта
Добрый день! Нужно сделать новую мобильную версию сайта, или исправить старую до рабочего состояния.
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