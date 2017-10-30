Есть готовая верстка - нужно проверить ее и внести правки в адаптацию, и сверить с макетом. Т.к. не совсем качественно сделан адаптив. http://futbol.promosite.pro/about.html http://futbol.promosite.pro/champion.html http://futbol.promosite.pro/cooperation.html http://futbol.promosite.pro/exchange-failure.html http://futbol.promosite.pro/gift-ideas.html http://futbol.promosite.pro/how-to-order.html ...
Адаптировать сайт на Wordpress под Internet Explorer
Нужен грамотный и ответственный исполнитель, чтобы адаптировать корректное отображение готового сайта (на Wordpress) в браузере Internet Explorer, начиная с версии 7. Сайт должен быть адаптирован и при просмотре в этом браузере и со смартфонов.
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